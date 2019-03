Les Rolling Stones contraints d’annuler leur tournée à cause d’un souci de santé de Mick Jagger

"Je suis terriblement désolé pour tous nos fans en Amérique & au Canada qui ont des tickets. Je déteste vraiment l'idée de vous laisser tomber de cette façon", a réagi le chanteur qui se dit "dévasté" sur son compte Twitter. "Je vais travailler très dur pour revenir sur scène aussi vite que possible", a-t-il conclu.





Baptisée No Filter US, cette tournée de dix-sept dates devait débuter au stade Hard Rock de Miami en Floride le 20 avril prochain et s'achever au Burl's Creek Even Grounds d'Ontario au Canada le 29 juin. En mars 2014, les Rolling Stones avaient annulé leur tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande, après le suicide de la compagne de Mick Jagger, L'Wren Scott.