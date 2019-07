Les secrets d'un tube : l'histoire de la chanson "Il est mort le soleil"

En 1967, Nicoletta crée la chanson "Il est mort le soleil", une ballade mélancolique. À l'époque, même les radios boudent la chanson, jugée trop triste. Mais cette année-là, la chanteuse rencontre Ray Charles au Canada, lors d'un concert du chanteur américain. Grâce à cela, le tube, interprété par Ray Charles en personne, devient "The sun died" en 1968 à Paris. Ce soleil a malgré tout illuminé la carrière de Nicoletta.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.