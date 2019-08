Les secrets d'un tube : "La bombe humaine"

Sortie en 1979, la chanson "La bombe humaine" du groupe Téléphone fête ses quarante ans. Aux origines, il s'agissait d'une histoire de science-fiction imaginée par Jean-Louis Aubert. Un scénario apocalyptique tout d'abord griffonné sur une quinzaine de pages, puis transformé en chanson. Nos journalistes ont rencontré l'auteur-compositeur-interprète pour en savoir plus.



