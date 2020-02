Les séries Marvel pour Disney+, "James Bond" : 5 bandes-annonces qu'il ne fallait pas rater au Super Bowl

Même bouclier. Différent propriétaire. Captain America revient dans le jeu après "Avengers : Endgame" sous les traits du Faucon d'Anthony Mackie. Le personnage est l'un de ceux du MCU à avoir droit à sa propre série, dont Disney+ a offert un très court aperçu. Trente secondes pour trois programmes, dont les tout aussi attendus "WandaVision" avec Elizabeth Olsen et "Loki", que son interprète Tom Hiddleston vient ressusciter pour le petit écran. "L'univers s'étend", prévient la plateforme qui débarque le 24 mars en France. On ne sait pas vous mais on a très hâte.

On clôt ce top 5 comme on l'a ouvert, avec les super-héros les plus en vue du moment. Le 29 avril, Scarlett Johansson exposera une nouvelle facette de Natasha Romanoff dans "Black Widow". Une affaire de famille qui la verra collaborer avec Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et Red Guardian (le pendant soviétique de Captain America joué par David Harbour). "Nous devons tous choisir entre ce que le monde attend de nous et ce qu'on est", clame-t-elle. De quoi faire grimper l'excitation avant le premier film inédit Marvel depuis "Spider-Man : Far From Home" l'été dernier.