Les tableaux de Francis Bacon exposés au Centre Pompidou

JT 13H - Une exposition dédiée au peintre anglais Francis Bacon a lieu au Centre Pompidou. Ses œuvres figurent parmi les plus chères au monde.

Vingt ans après leur dernière exposition dans l'Hexagone, une centaine de tableaux du peintre anglais Francis Bacon sont à redécouvrir au Centre Pompidou. L'artiste tire sa source d'inspiration très particulière du chaos. Chacun de ses tableaux évoque la tragédie de la vie humaine. Certaines des toiles du peintre s'arrachent aux enchères à plus de 130 millions d'euros, le hissant ainsi parmi les peintres les plus chers au monde.



