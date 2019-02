Les Victoires de la musique : honneur à la jeune génération

Durant les 34èmes Victoires de la musique 2019, Jeanne Added a été doublement récompensée avec l'album rock de l'année et artiste féminine de l'année. Les catégories artiste masculin de l'année et album de musiques urbaines de l'année ont été attribuées aux frères Bigflo et Oli. Alain Bashung a également été récompensé pour la treizième fois grâce à son album posthume paru en novembre 2018.



