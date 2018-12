Lido : effervescence dans les coulisses d'un cabaret

Ils sont 500 000 visiteurs du monde entier à converger à Paris chaque année, pour voir se déhancher les déesses du Lido dans un tourbillon de plumes. Un show millimétré qui, 365 jours par an, commence dès 17 heures par la mise en place de milliers de couverts. Alors, que se passe-t-il de l'autre côté de la scène pour que tout soit parfait, pendant le spectacle ?



