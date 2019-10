Lilian Renaud interpelle en chanson Emmanuel Macron sur le suicide des agriculteurs

COUP DE GUEULE - L'ancien fromager, qui a remporté "The Voice 4", a pris la plume pour partager sa colère face aux conditions de vie difficiles des agriculteurs, dont deux se donnent la mort chaque jour. "Monsieur le président, il y a des hommes qui meurent sous le poids de leurs terres", chante-t-il dans le refrain de "Quoi de plus beau".

"C'est quand on a les mains qui sentent la vache et qu'on est un peu terreux qu'on est dans la réalité", disait-il dans "Sept à Huit" au printemps dernier. Lilian Renaud n'a jamais renié ses racines et leur rend hommage dans un morceau aussi émouvant qu'engagé. Dans "Quoi de plus beau", dont le clip a été dévoilé le 11 octobre, le vainqueur de "The Voice 4" chante la réalité du monde paysan.

Le dur labeur, les difficultés à boucler son budget et surtout ces suicides qui se multiplient chez les agriculteurs. "Paysan de la terre, paysan qu'on oublie. Paysan pour la vie, un suicide chaque nuit", clame l'ancien fromager sur des airs venus tout droit des landes irlandaises.