Lille : Isabelle Aubret était en concert sur sa terre natale

L'un des derniers concerts d'Isabelle Aubret s'est déroulé le 17 mars 2019, au théâtre Sébastopol de Lille. Ce fut un spectacle riche en émotions et en souvenirs. Elle a tiré sa révérence après plus de 60 ans de carrière. La chanteuse lilloise avait commencé en 1962 en remportant l'Eurovision, elle n'avait que 17 ans. Sa tournée d'adieux se poursuivra jusqu'en 2020.



