Nos conseils lecture pour cet été

L’été, c’est une parenthèse enchantée. Pendant les grandes vacances, on s’extrait du rythme effréné, on a le temps. Et si ce n’est pas tout à fait le cas, le temps, il faut aussi savoir le prendre. Profitons alors de ces moments pour lire. Pour se plonger dans ce bouquin que vous avez acheté au cœur de l’hiver et qui depuis se languit sur la table de nuit.





Pour se régaler de ces pages dont on vous a dit le plus grand bien, mais qui ont fait les frais des cadences infernales de l’année scolaire. Nos journalistes Florence Leenknegt, Gildas Falhun et Jean-Yves Chamblay vous ont concocté une petite sélection spéciale vacances :





• Notre coup de cœur : "Alto Braco" de Vanessa Bamberger (éditions Liana Levi)





• Notre invitation au voyage : "La mer, La mer" d'Iris Murdoch (éditions Gallimard)





• Notre histoire d’amour : "Court vêtue" de Marie Gauthier (éditions Gallimard)





• Notre bond dans l’Histoire : “La nuit des béguines " de Aline Kiner (éditions Liana Levi)





• Notre bouquin écolo : "Le mur invisible " de Marlen Haushofer (éditions Babel)





• Notre grand auteur : "L'envoûté " de William Sommerset Maugham (éditions Du Sonneur)





• Notre roman d'amour... maternel : "Bluebird " de Geneviève Damas (éditions Gallimard)





• Notre polar : "Pas dupe" de Yves Ravey (éditions de Minuit)





• Notre thriller : "Désaxé" de Lars Kepler (éditions Actes sud)





•Notre bouquin bonus : “Je suis Pilgrim" de Terry Hayes (Livre de Poche)