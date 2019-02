Loin des scandales, Woody Allen s'apprête à tourner son nouveau film en Espagne

Il ne sera pas resté longtemps éloigné des plateaux. Le New York Times révèle que Woody Allen est depuis quelques jours en Espagne pour travailler sur un nouveau film financé par la société Mediapro qui a déjà produit par le passé "Vicky Cristina Barcelona" et "Minuit à Paris", deux de ses plus grands sucès. Aucune détail sur l’intrigue, ni sur le casting, n’a encore dévoilé.





Cette nouvelle intervient quelques jours après la décision du cinéaste de 83 ans d’attaquer Amazon Studios pour rupture de contrat abusive. La société aurait en effet refusé de lui verser les 9 millions de dollars qu’elle lui devait pour "A Rainy Day in New York", déjà tourné et jamais sorti en salles. Mais aussi les sommes prévues pour trois autres projets.