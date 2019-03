M. Pokora se la joue futuriste dans le clip des "Planètes", son premier morceau inédit en 4 ans

Le rendez-vous était donné mardi 5 mars à 10 heures. Après en avoir livré une version acoustique à la radio, M. Pokora a partagé sur ses réseaux sociaux le clip de la chanson "Les Planètes", premier extrait de son 8e album à paraître prochainement mais surtout premier titre inédit depuis 2015 pour le Strasbourgeois. Un retour aux sources pour l'ancien coach de "The Voice", dont le précédent dernier opus "My Way" n'était composé que de reprises de tubes de Claude François.





Pour son come-back après un an de diète médiatique, le chanteur reprend les recettes qui ont fait son succès à ses débuts. Des rythmes langoureux surfant entre le R'n'b et l'électro-pop, un refrain qui reste en tête et des paroles sous forme de déclaration d'amour. "Ta peau contre ma peau / Laisse ta peau contre ma peau", martèle-t-il adossé à une voiture futuriste qui aurait fait rougir Marty McFly de plaisir.