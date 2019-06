"Made in China" bouscule les clichés

Beaucoup l'ont attendu ! Le film "Made in China" va sortir sur les écrans ce mercredi. En gros, il raconte l'histoire de François, un trentenaire parisien d'origine asiatique qui n'a pas revu sa famille depuis dix ans. Après s'être disputé une énième fois avec son père, celui-ci décide de quitter la maison. Mais quand il apprend qu'il va devenir papa, sa campagne l'encourage à renouer avec son passé et ses origines. On connaît tous très bien Frédéric Chau et Medi Sadoun, les stars de "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?". Et bien, ils sont à l'affiche de "Made in China".



