Madonna privée de maison de disques mais pas d’idées : 2020, le début d’une nouvelle ère ?

Un chapitre se ferme. La collaboration entre Madonna et Interscope, la maison de disques avec qui elle avait signé en 2011, a récemment pris fin. La reine de la pop aura rempli son contrat, livrant les trois albums qui avaient été négociés. MDNA (2012), Rebel Heart (2015) et Madame X (2019) ont permis à la jeune sexagénaire - qui déteste qu’on lui rappelle son âge - de continuer à faire danser le monde entier.

Si la page d’une décennie avec Interscope se referme, c’est sans aucun doute pour en ouvrir une nouvelle dont on ne sait pour l’instant pas grand-chose. Révélé par les médias américains comme Variety, son nouveau statut d'"agent libre" n’a pas encore été confirmé par la Madone elle-même. The Sun avance qu’elle pourrait rejoindre Warner Music - chez qui elle était de 1983 à 2008. Billboard assure que rien n’est encore signé et que "toutes les discussions n’en sont qu’aux prémices". Sur Instagram vendredi, la chanteuse a partagé un mème rappelant qu’elle n’avait eu besoin d’aucun réseau social ou télécrochet pour forger sa carrière. "Seulement 35 dollars et un rêve", note-t-elle.