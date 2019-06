Mais d’où sort Fourchette, le jouet dépressif qui vole la vedette aux héros de "Toy Story 4" ?

Une fois le script en main, Pierre Niney se laisse définitivement convaincre, si besoin était, que le rôle est fait pour lui. "On est quand même sur de la fourchette créative, avec un gros dilemme de fourchette !", savoure-t-il. "Mais en réalité c’est un véritable dilemme d’être humain. On se reconnaît tous en lui en mode 'Qui suis-je ?', 'Où vais-je ?'. 'Est-ce que j’appartiens à la poubelle alors qu’il y a cette petite fille qui m’a créée et qui m’a donnée son amour ?'. Ce côté shakespearien me plaisait énormément", ajoute l’ancien pensionnaire de la Comédie-Française.





Fourchette va-t-il détrôner Woody et Buzz dans le cœur de la nouvelle génération ? Dès la publication de la première bande-annonce de "Toy Story 4", l’hiver dernier, le personnage a fait un tabac sur les réseaux sociaux. Et ça ne fait sans doute que commencer vu le succès du film qui a déjà rapporté plus de 118 millions de dollars de recettes, presque autant que le troisième volet. Disney, qui ne perd pas le nord, propose déjà la figurine dans ses magasins pour la modique somme de 18 euros. Et la version en kit au même prix pour les plus créatifs…





>> "Toy Story 4", de Josh Cooley. Avec les voix françaises de Pierre Niney, Audrey Fleurot, Jamel Debbouze. En salles mercredi.