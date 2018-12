Mais de quoi parlera "Sérotonine", le nouveau roman de Michel Houellebecq ?

Michel Houellebecq is back. Enfin presque. "Sérotonine", le nouveau roman de l’un des écrivains les plus controversés – et admirés – de sa génération, paraîtra le 4 janvier prochain. Nombre de pages ? 347 exactement. Pour connaître son sujet, en revanche, il faudra encore patienter.





La maison d’édition Flammarion demande en effet aux médias de respecter un embargo total sur le contenu du livre jusqu’à la date du jeudi 27 décembre. L’auteur de "La carte et le territoire", prix Goncourt 2010, y révèle-t-il que le père Noël n’existe pas ? Prévoit-il un happening dans les rues du XIIIe arrondissement où il s’est marié, en septembre dernier ? A moins qu’il ait vendu une exclu à un confrère…