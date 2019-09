Mais que faisait Matt Damon au stade Vélodrome dimanche soir ?

Dans "Stillwater", Matt Damon incarne un foreur de pétrole qui débarque à Marseille pour sauver sa fille, jouée par Abigail Breslin ("Little Miss Sunshine"), accusée d'un meurtre qu'elle dit ne pas avoir commis. Tout ça sent déjà bon le film d'action façon "Taken" avec Liam Neeson, la subtilité d'écriture de Thomas Bidegain, collaborateur de Jacques Audiard ("Un prophète", "De rouille et d'os", "Les Frères Sisters") en plus. Rendez-vous en salles dans quelques mois.