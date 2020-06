Margot Robbie débarque dans la saga "Pirates des Caraïbes"

Margot Robbie part à l'abordage ! La comédienne australienne sera l'héroïne d'un nouveau long-métrage de la franchise Pirates des Caraïbes. Après avoir prêté ses traits à Sharon Tate dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et à la patineuse artistique Tonya Harding dans Moi, Tonya, le biopic signé Craig Gillespie, Margot Robbie se glissera cette fois dans la peau d'une femme pirate.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, l'actrice tiendra le rôle principal d'un long-métrage dont on ignore encore le nom ou l'intrigue, mais qui ne sera pas lié à la saga originale portée par Johnny Depp. Ni au projet de reboot emmené par Keira Kneightley et dont l'écriture a été confiée à Craig Mazin, le créateur et producteur de la série Chernobyl.