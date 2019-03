Margot Robbie l’incarne dans le prochain Tarantino : qui était Sharon Tate, la compagne assassinée de Roman Polanski ?

Il est minuit passé, le 9 août 1969, lorsque les membres de la secte de Charles Manson pénètrent dans la villa du 10050 Cielo Drive, sur les hauteurs de Los Angeles. Un homme, Tex Watson, et trois femmes, Susan Atkins, Linda Kasabian et Patricia Krenwinkel. Leur but ? Venger leur gourou du producteur Terry Melcher, qu’il juge responsable de sa carrière musicale ratée. Sauf que si l’intéressé a bel et bien vécu dans cette demeure de rêve, où ont notamment séjourné Michèle Morgan, Cary Grant ou encore Henry Fonda, c’est désormais Roman Polanski et son épouse, la comédienne Sharon Tate, qui y ont désormais élu domicile.





Le cinéaste en voyage à Londres, sa compagne, enceinte de 8 mois, est entourée ce soir-là de plusieurs amis. Le coiffeur des stars Jay Sebring, qui fut son petit ami, le jeune scénariste Wojciech Frykowski et sa compagne Abigail Folger. Au cours de leur virée meurtrière, les membres de la secte de Charles Manson vont d’abord tuer Steven Parent, un ami du gardien de la maison. Une fois à l’intérieur, c’est à une mise en scène de cauchemar qu’ils vont se livrer. Jay Sebring est tué par balles, Wojciech Frykowski poignardé à 51 reprises, Abigail Folger à 28 reprises et Sharon Tate à 16 reprises. Détail macabre : c’est avec le sang de la comédienne que ses bourreaux inscriront "PIG" (cochon –ndlr) sur la porte d’entrée.