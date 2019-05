Mark Hamill, Harrison Ford et George Lucas réunis pour inaugurer le parc "Star Wars : Galaxy’s Edge"

Depuis le rachat de la marque Star Wars pour la bagatelle de 4 milliards de dollars, en 2012, Disney en a fait l’un des piliers de son offre de divertissement. Le 18 décembre prochain, le public français pourra découvrir "L’Ascension de Skywalker", troisième et dernier volet de la trilogie entamée en 2015 avec "Le Réveil de la Force" et qui s’est poursuivie en 2017 avec "Les Derniers Jedi". Deux spin-offs, "Rogue One" et "Solo : A Star Wars Story", sont également sortis en salles, avec des résultats mitigés pour le second.