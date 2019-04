Marseille : une exposition en hommage à Charles Aznavour

Charles Aznavour est décédé dans sa maison de Mouriès en octobre 2018. Pour rendre hommage à cet artiste immense et éternel, une exposition se tient au Château de La Buzine, à Marseille. Elle dévoile des archives et des objets personnels qui racontent toute la carrière du chanteur. Découvrez des extraits de photos intimes de Charles Aznavour en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.