"Avengers : Endgame" : la fin d'un chapitre qui a "changé la manière de raconter des histoires" à Hollywood

INTERVIEWS - Iron Man, Captain America and co lancent ce mercredi leur ultime offensive contre Thanos dans un quatrième film chorale qui conclut le 1er chapitre du Marvel Cinematic Universe, 11 ans après ses débuts. Un monde à part qui devrait laisser son empreinte encore longtemps et sur lequel reviennent pour nous Scarlett Johansson, Chris Hemsworth et les réalisateurs Joe et Anthony Russo.