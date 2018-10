"Le banquet", une pièce de Mathilda May, est en représentation du 10 octobre au 10 novembre 2018 au Théâtre du Rond-Point à Paris. Le spectacle rassemble danse, musique et théâtre avec un langage particulier, le borborygme. Fête d’après la noce, quand l’agape tourne au cauchemar : l’ultime moyen de supporter la tragédie, c’est encore d’en rire. L'auteure et metteuse en scène est venue sur notre plateau pour en parler.