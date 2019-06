"Matriochka" : dans quels festivals de l'été voir Jérémy Frérot présenter son premier album solo ?

Depuis deux ans, il se la joue solo, après avoir connu le succès avec Florian Garcia, des "Fréro Delavega", duo révélé par The Voice. En octobre dernier, Jérémy Frérot sortait son premier album, "Matriochka". Invité du 17/20 sur RFM, vendredi dernier, le chanteur a raconté les coulisses de sa construction solo. Avec le titre de son premier album "Matriochka", Jérémy souhaite que chacun puisse se créer sa propre interprétation. "Dans l'album, chaque musique se rapporte aux poupées russes, c'est vraiment des nappes de son, plus on creuse, plus on trouve", a-t-il expliqué.