Mavis Stamples, la mamie blues de 79 ans

Du haut de ses 79 ans, Mavis Stamples va sortir son nouvel album intitulé "We get By" ce 24 mai 2019. Faisant partie des légendes, cette chanteuse de blues, de gospel et de soul, a côtoyé les grands influenceurs politiques américains. Elle a chanté notamment dans des meetings de Martin Luther King, ou encore à l'accueil des présidents Kennedy, Carter ou Obama à la Maison Blanche. Mavis Stamples sera à Paris pour le 5 juillet prochain à la Cigale et aux Nuits de Fourvière à Lyon le lendemain.



