Maxime Le Forestier : un nouvel album six ans après

"Paraître ou ne pas être", le 16ème album studio de Maxime Le Forestier sortira vendredi dans les bacs. Six ans après "Le cadeau", le "roi de la mélodie" nous propose un disque composé de dix chansons acoustiques, avec des textes percutants et un regard toujours aussi juste sur notre société. Il y aborde entre autres sa passion pour la guitare et son engagement pour l'écologie. L'artiste a également collaboré avec son ami Julien Clerc sur l'une des titres. Il partira en tournée aux quatre coins du pays et on le retrouvera à la rentrée pour un album de reprises, en hommage à Guy Béart.



