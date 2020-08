Meilleur acteur et meilleure actrice, c’est fini : la Berlinale remettra des prix "non genrés"

"Nous pensons que ne pas distinguer les récompenses en fonction du genre constitue un signal pour une prise de conscience favorisant l’égalité entre hommes et femmes dans l’industrie du cinéma", expliquent dans un communiqué Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian, le binôme à la tête de la manifestation.

En 2021, la Berlinale ne fera plus de distinction entre les acteurs et les actrices. Les organisateurs du festival de cinéma ont annoncé ce lundi que lors de la prochaine édition, qui se déroulera en février, l’Ours d’argent du meilleur acteur et l’Ours d’argent de la meilleure actrice seraient remplacés par une seule et même récompense : l’Ours d’argent de la meilleure performance dans un premier rôle.

Le dernier Ours d'argent du meilleur acteur aura donc été remis l'an dernier à l'Italien Elio Germano pour Hidden Away et le dernier Ours de l'argent de la meilleure actrice à l'Allemande Paula Beer pour Ondine. Une décision similaire a été prise pour les trophées récompensant le meilleur second rôle masculin et le meilleur second rôle féminin qui ne formeront plus qu’un seul prix : l’Ours d’argent de la meilleure performance dans un second rôle.

La Berlinale est le premier grand festival de cinéma à opter pour des récompenses non genrées. Les MTV Movie et TV Awards ont fait ce choix dès 2017, remettant cette année-là le trophée de la meilleure performance dans un film à Emma Watson pour La Belle et la Bête et à celui de la meilleure performance dans une série télévisée à Millie Bobbie Brown pour Stranger Things.