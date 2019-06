"Mektoub My Love" : l’acteur Shaïn Boumedine défend les méthodes de tournage d’Abdellatif Kechiche

"On écoute les directives d’Abdellatif, on sait qu’il place sa caméra à un endroit pour capter quelque chose mais on sait que ça se passe aussi derrière donc on essaie de rester concentré, de rester dans nos personnages. Et de jouer. Et on fait et refait selon ses indications", raconte Shaïn Boumedine. "C’est épuisant parce que c’est un peu plus long que les tournages qu’on a l’habitude de faire. Et qu’on se donne corps et âme pour faire quelque chose de bien."





Le comédien assure qu’il gardera un bon souvenir de son séjour sur la Croisette, en dépit des polémiques. "On savait qu’il y allait avoir des avis négatifs, d’autres positifs. Comme sur tous ses films, comme sur la première partie de Mektoub My Love", rappelle-t-il. "Je pense qu’on a fait notre travail au mieux et que ce sont les choix du réalisateur de monter certaines choses, de monter d’une manière ou d’une autre. On n’a pas notre mot à dire là-dessus. Je ne peux pas parler au nom de mes collègues mais je n’ai pas été affecté par quoi que ce soit."