Mélancolique, dansant et malicieux… Pourquoi on adore "Grand Prix", le nouvel album de Benjamin Biolay

Trois ans plus tard, et quelques amours déçues entre temps, l’enfant de Villefranche-sur-Saône, 47 ans, revient avec un disque éclectique, dans les sons comme les intentions, à la fois plus sensible et nerveux que ses prédécesseurs. "Comment est ta peine ?", le premier single, publié pendant le confinement, donnait le ton de crû 2020, le chanteur grondant la déprime qui le gagne sur un groove électro irrésistible.

Auteur, compositeur et producteur à la fois, une triple-casquette plutôt rare par les temps qui courent, Benjamin Biolay a du savoir-faire et le démontre au fil de ces 13 titres qui lorgnent tantôt sur le rock anglais ("Idéogrammes"), la ballade ("Vendredi 12") et l’électro ("Virtual Safety Car"). Mais c’est lorsqu’il conjugue toutes ses influences qu’il est le plus efficace, sinon le plus émouvant.

Écrite après la mort du jeune pilote de F1 Jules Bianchi, la chanson "Grand Prix" démarre sur un tempo latino, paroles mordantes et nostalgiques, et bombarde les guitares jusqu’au refrain, euphorique. Avec l’entêtant "Papillon Noir", il met en scène avec malice ses amours contrariées sur des rythmes synthétiques à la New Order. Un autre tube en puissance.