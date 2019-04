Merad, un vieux beau dans "Just a gigolo"

Le duo Kad Merad et Olivier Baroux revient dans un nouveau film, "Just a gigolo". Alex, joué par Kad Merad, est un vieux beau qui vivait aux crochets d'une riche héritière âgée jusqu'à ce que celle-ci le remplace par un homme plus jeune. Il est donc au chômage et tente de se remettre en selle, mais son âge n'est pas un atout. "Just a gigolo", une comédie à voir en salles dès ce mercredi.



