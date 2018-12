"Mia et le lion blanc" : un conte de Noël pour la cause animale

"Mia et le lion blanc" est un conte de Noël version grandeur nature. Le film relate une histoire d'amitié exceptionnelle entre une jeune fille et un lion blanc né dans la ferme des parents de celle-ci. Ce long-métrage éco-responsable fait passer un message à la jeune génération pour la protection des animaux menacés d'extinction en Afrique du Sud.



