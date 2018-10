Michel Blanc de retour dans la réalisation avec "Voyez comme on danse"

Seize ans après son dernier film en tant que réalisateur, Michel Blanc revient avec "Voyez comme on danse". Une comédie dramatique qui sort mercredi 10 octobre au cinéma. Le film est comme une suite d'"Embrassez qui vous voudrez". On y retrouve une partie du casting. Le réalisateur y introduit également Jean-Paul Rouve, William Lebghil, Sara Martins et bien d'autres, pour compléter ces familles en galère d’emploi, de couple, d’enfants, sans que l’on soit déphasé si l’on n’a pas vu le premier opus. Michel Blanc, acteur et réalisateur, est venu sur notre plateau pour en parler.