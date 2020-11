"Mignonnes" : le film polémique va-t-il représenter la France aux Oscars ?

C’est un film qui a déchaîné les passions outre-Atlantique. Le 19 août dernier, Netflix proposait à ses abonnés américains de découvrir Mignonnes (Cuties en version US), le film de la réalisatrice Maïmouna Doucouré consacré à Amy, 11 ans, une fillette parisienne issue d’une famille sénégalaise et musulmane qui intègre un groupe de jeunes danseuses de son quartier. Et dont les chorégraphies sulfureuses s'inspirent de celles des stars de la pop.

Les quatre autres candidats sont ADN de Maïwenn, sorti en salles juste avant le reconfinement et qui a été acheté lui aussi par Netflix pour les Etats-Unis ; Eté 85 de François Ozon qui a connu un joli succès cet été ; Deux de Filippo Meneghetti et Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, tourné dans la cité du même nom à Ivry-sur-Seine du Val-de-Marne, et qui n'a pas encore pu sortir au cinéma.