"Mignonnes" : Netflix inculpé au Texas pour "promotion de contenu obscène"

"Après avoir entendu parler de ce film et l’avoir regardé, j’ai su qu’il y avait probablement des raisons de croire qu’il était criminel. Les législateurs de cet Etat croient que promouvoir du contenu obscène mettant en scène des enfants a des conséquences dévastatrices. Si un tel matériel est distribué à grande échelle, ne doit-on pas poursuivre en justice plus plutôt que moins ?" écrit le procureur Lucas Babin dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux de son bureau. Le grand jury affirme également que Mignonnes n’a "aucune valeur littéraire, artistique, politique ou scientifique réelle", suivant le mouvement amorcé par de nombreux élus conservateurs américains qui ont fait de la destruction de l'oeuvre de Maïmouna Doucouré leur cheval de bataille numéro un.

Le procureur général du Texas Ken Paxton a demandé à Netflix de retirer le film de sa plateforme. Ted Cruz, sénateur texan et ancien candidat à la primaire républicaine pour la Maison Blanche, a même appelé le ministère de la Justice à enquêter sur de possibles infractions aux lois interdisant la pédopornographie. Tout en reconnaissant ne pas avoir vu le film qu'il dénonce si vigoureusement... Primé au festival de Sundance en janvier, Mignonnes suit le parcours d'Amy, une jeune Parisienne de 11 ans tiraillée entre les règles strictes de sa famille sénégalaise et la tyrannie de l'apparence née des réseaux sociaux, qui intègre un groupe de danse formé par trois autres filles de son quartier, aux chorégraphies parfois suggestives.

Le film sort en salles en France en août et débarque un mois plus tard sous le titre de Cuties aux Etats-Unis sur Netflix, qui rate magistralement sa promotion en choisissant un visuel douteux. La plateforme s'excuse, mais trop tard. Les réseaux sociaux s'emparent de l'affaire et accusent le film d'hypersexualiser ses jeunes héroïnes alors que c'est justement ce qu'il cherche à dénoncer. "Il est scandaleux de nous accuser de promouvoir la pédopornographie. J'ai été sidéré par la quantité de fake news répandues au sujet du film. Nous ne nous attendions pas à ce qu’il soit utilisé par des politiciens dans la course électorale américaine", a réagi auprès de Variety David Grumbach, distributeur pour Bac Films.