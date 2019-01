Mikaël Chirinian dans "L'Ombre de la baleine"

Les histoires de familles ne sont jamais simples. Mais quoi qu'il puisse arriver, il faut faire preuve de résilience. C'est le message qu'a voulu faire passer l'acteur Mikaël Chirinian dans son dernier spectacle "L'Ombre de la baleine". Il y raconte son enfance et l'histoire de sa famille, brisée par les crises à répétition de sa sœur jalouse et violente. Un drame familial raconté avec une touche d'humour et dont les scènes sont entrecoupées par des passages du livre "Moby Dick". Le spectacle est à découvrir au Théâtre Lepic jusqu'à fin janvier.



