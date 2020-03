Des distributeurs décident de décaler la sortie de leurs films à cause du coronavirus

Les annulations et les reports se poursuivent dans le domaine de la culture. Cette fois ce sont les sorties en France de deux longs métrages, "Miss" de Ruben Alvès et "Rocks" de Sarah Gavron, qui ont été repoussées par leurs producteurs en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus qui a entrainé la fermeture par arrêté préfectoral des 34 salles de cinéma de l'Oise et du Morbihan.

Depuis que le gouvernement a annoncé samedi 29 février l’interdiction de tout rassemblement de plus de 5000 personnes en milieu confiné, de nombreux spectacles et événements culturels ont été annulés. C'est le cas du salon du livre de Paris ou encore du Paris Manga Show. De nombreux concerts ont également dû être reportés comme ceux de Gims (qui décale une partie de sa tournée au mois de juin et juillet) ou de Slimane et Vitaa.