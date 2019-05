Mittenaere, nouvelle star du Paradis Latin

Iris Mittenaere, Miss Univers et Miss France 2016, se lance dans une nouvelle aventure en devenant meneuse de revue au Paradis Latin. En effet, elle est l'héroïne de la dernière création du chorégraphe et metteur en scène Kamel Ouali. Sur scène, elle chante, danse, joue la comédie, le tout entouré d'une trentaine d'artistes, danseurs, comédiens et chanteurs. Ces danseurs sont issus de tous les milieux. Avec ce nouveau spectacle "L'Oiseau Paradis", Kamel Ouali réussit son pari de moderniser l'univers du cabaret en compagnie de l'ex-Miss Univers.



