Moins de glace, plus d'aventures : "La Reine des Neiges" signe un retour aussi surprenant que féerique

Six ans déjà que "Libérée, délivrée" tourne en boucle. Six ans que "La Reine des neiges" a envahi les rayons de jouets et les esprits des enfants avec ses princesses au caractère bien trempé et au courage sans limite. Dire que la suite des aventures d'Elsa et Anna était attendue est un doux euphémisme.

Que les plus craintifs se rassurent, ce deuxième volet est bien plus réussi que le précédent dont il reprend les savoureux ingrédients. Un récit proche du conte, des héroïnes plus déterminées que jamais et une bande-son à rendre fous les uns et ravir les autres.