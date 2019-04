"Mon inconnue" : et si c’était la meilleure comédie romantique française depuis "L’Arnacœur" ?

Habile directeur d'acteurs, Hugo Gélin a écrit scénario et dialogues avec Igor Gotesman, son complice sur la série "Casting(s)" avec Pierre Niney. François Civil y avait d'ailleurs fait une apparition dans un épisode de la saison 3 en 2015. Le trio Niney-Civil-Gotesman s'était entre temps retrouvé pour la comédie "Five", l'année suivante. "On se connaît tous, on est très proches. On a le même humour et le même goût pour une comédie généreuse mais pointue. Avec des timings hyper précis", observe le cinéaste.





S’il maîtrise les codes du genre, Hugo Gélin y a apporté une petite touche post-MeToo savoureuse à travers le personnage d’Olivia, inspiré de la pianiste Khatia Buniatishvili, qui fait une apparition à l’écran. "Ce qui me gêne dans beaucoup d’histoires romantiques, c’est que la femme est l’objectif de l’homme. Et dans objectif, il y a objet", observe-t-il. "Dans mon film, Raphaël lui aussi considère sa femme comme un objectif. Et il va se rendre compte qu’elle est en réalité le vrai sujet de sa vie." Avant de tout faire pour enfin la rendre heureuse ?