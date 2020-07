"Mon Ninja et moi" : 3 bonnes raisons de découvrir ce film d'animation sur le harcèlement scolaire

C'est un film d'animation comme on en voit rarement. Après avoir connu un succès fou au Danemark avec plus de 950.000 entrées (soit près d'un habitant sur cinq), Mon Ninja et moi débarque dans les salles françaises ce mercredi 15 juillet. Et contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, le long-métrage co-réalisé par Thorbjørn Christoffersen et Anders Matthesen n'est pas un énième film sur les super héros, mais une fable moderne qui invite à la réflexion sur soi et sur le monde qui nous entoure.

L'histoire ? Alex, un jeune élève de 5ème timide et complexé reçoit de la part de son vieil oncle une poupée Ninja qui, à sa grande surprise, parle. Le Ninja lui propose un pacte : en échange de son aide pour accomplir une mystérieuse mission, l'étrange poupée l'aidera à affronter ses peurs et à ne plus se laisser intimider par la brute du collège. On vous donne trois bonnes raisons de le découvrir.