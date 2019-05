"Monsieur Link", une idée de sortie ciné pour les enfants

Le long-métrage "Monsieur Link" raconte l'aventure d'une créature mystérieuse, située entre le singe et l'homme, découverte par un explorateur au 19ème siècle. Le dessin animé, rigolo et vivifiant, a fait l'unanimité chez les enfants. Un duo inédit interpreté par Thierry Lhermitte et Eric Judor, qui ont voulu faire vivre leurs personnages jusqu'au bout du monde.



