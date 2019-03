On verra bien Luke Perry dans le prochain Tarantino avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt

Ce sera son tout dernier rôle. Décédé à l’âge de 52 ans, Luke Perry avait tourné l’an dernier dans "Once Upon a Time in Hollywood", le nouveau film de Quentin Tarantino. Contactée lundi par les médias américains, la production a confirmé que son personnage apparaîtrait bien dans ce long-métrage qui sortira le 26 juillet aux Etats-Unis et le 14 août en France. Et qui pourrait être présenté auparavant en mai au 72e Festival de Cannes.





"Once Upon a Time in Hollywood" se déroule à Los Angeles, en 1969, et raconte les tribulations de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), l’ex-vedette d’un western télévisé, et de sa doublure Cliff Booth (Brad Pitt), à la veille de l’assassinat de Sharon Tate (Margot Robbie) par la secte de Charles Manson. Luke Perry interprète un personnage baptisé Scott Lancer au sein d’un casting affolant qui réunit également Al Pacino, Dakota Fanning, Damian Lewis ou encore Lena Dunham.