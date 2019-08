Mort de Toni Morrison, prix Nobel qui a donné une voix à la communauté noire dans la littérature américaine

Barack Obama l'avait qualifiée de "l'une des conteuses les plus distinguées de notre nation" au moment de lui remettre la médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction civile aux Etats-Unis qu'avaient reçue avant elle Rosa Parks et Martin Luther King (à titre posthume). Il l'a qualifiée de "trésor national" après avoir appris sa disparition. La grande romancière américaine Toni Morrison est décédée le 5 août à l'âge de 88 ans, emportant avec elle des centaines d'autres belles histoires.





Elle s'est éteinte "paisiblement la nuit dernière, entourée de sa famille et de ses amis", a rapporté un communiqué de ses proches, qui évoque une courte maladie. Brillante universitaire, elle a écrit 11 romans sur une période couvrant six décennies, mais également des essais, des livres pour enfants, deux pièces de théâtre et même un livret d'opéra. Elle a également été critique littéraire et éditrice.