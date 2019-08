"YMCA" des Village People, c'était lui : le disco et la house pleurent la mort du producteur français Henri Belolo

A commencer par les Village People, groupe mythique créé en 1973 dont il avait raconté la genèse au Parisien. "J'étais à New York avec mon associé Jacques Morali. On se baladait dans le quartier du Village et on a vu un Indien jouer des cloches dans le rue. Intrigués, on l'a suivi dans un bar où il était serveur, et faisait un numéro de disco toutes les vingt minutes. Parmi les clients, était attablé un type avec un chapeau de cow-boy. Ce fut le déclic : créer un groupe avec tous les stéréotypes du mâle américain". La folle aventure débouche sur des tubes comme "YMCA" donc, et son inoubliable chorégraphie, "Macho Man", "In The Navy" ou encore "Go West". Le groupe décrochera même un prestigieux Grammy Award en 1979.