James Bond reporte son retour à 2021, les cinémas se reconfinent aux Etats-Unis et au Royaume-Uni

La publication du clip de No Time To Die de Billie Eilish le 1er octobre sonnait comme un ultime compte à rebours. Celui qui emmènerait vers l’arrivée tant attendue au cinéma de l’ultime aventure de Daniel Craig dans le costume de James Bond. Mais les espoirs ont été déçus dès le lendemain et la publication d’un communiqué officiel annonçant un nouveau changement de calendrier. D’abord prévu pour le 8 avril, le film avait d'abord été repoussé au 11 novembre.

"MGM, Universal et les producteurs de Bond, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ont annoncé aujourd’hui que la sortie de Mourir peut attendre, le 25e film de la saga James Bond, serait décalé au 2 avril 2021 pour qu’il puisse être vu en salles par un public plus large dans le monde. Nous comprenons que le report sera décevant pour nos fans mais nous avons hâte de partager le film l’an prochain", dit le texte posté sur les réseaux sociaux officiels de l’agent 007.