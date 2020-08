"Mulan" arrive sur Disney+ sans passer par la case cinéma, mais au tarif de 29,99 dollars

Alors pour tenter de limiter la casse et de rentrer dans ses frais, la firme aux grandes oreilles a choisi de proposer son dernier-né à la location sur sa plateforme de streaming. Tarif ? 29,99 dollars, qui s'ajoutent à l'abonnement mensuel de 6,99 dollars. Un peu cher nous direz-vous, mais au final plus avantageux pour une famille de quatre personnes qui aurait déboursé deux fois plus en allant découvrir le film au cinéma.

Un succès de Mulan en streaming pourrait amener Disney et d'autres studios à revoir leur stratégie de diffusion de films sans passer par la case cinéma alors que les salles sont toujours fermées aux Etats-Unis à cause de la pandémie et peinent à se remplir en France depuis leur réouverture le 22 juin. Complexes et salles indépendantes voient déjà se profiler un été "catastrophique" dans l'Hexagone, comme l'indique à l'AFP Olivier Aubry, directeur du Méliès à Bayeux. "Comment des entreprises privées peuvent survivre en travaillant un trimestre dans l'année ?", s'interroge-t-il.