Muriel Robin : retour aux origines du succès

JT 20H - Quand un sketch est culte, cela offre des échanges. Muriel Robin remonte sur scène, avec ses plus grands sketchs. Le public retrouve des textes, écrits il y a trente ans.

Les sketchs cultes de Muriel Robin sont de retour. Il y a trente ans, elle nous avait régalés avec "l'addition" et le mariage de sa fille Patricia, avec un certain Félix. L'humoriste a décidé de remonter sur scène, avec une version actualisée de ses répliques que l'on connaît tous. Le style a évolué, et elle a même osé aller plus loin, en écrivant des suites à certains de ses textes.

