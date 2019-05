Musée : Calder et Picasso réunis à Paris !

Depuis le 19 février et jusqu'au 25 août 2019, le Musée Picasso à Paris accueille une exposition inédite. Celle-ci réunit deux peintres et sculpteurs de renom du XXème siècle, Pablo Picasso et Alexandre Calder. L'un est Espagnol, l'autre Américain et 17 ans les séparent. Calder appelait Picasso "Le maître" et lui, était le "Picasso américain". Une fois les deux réunis, il semble difficile de différencier rapidement le travail de chacun. L'expo "Calder-Picasso" est le fruit de deux ans de préparations, un projet initié par les petits-fils des deux artistes.



Ce vendredi 3 mai 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente l'expo "Calder-Picasso". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 03/05/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.