"Music of My Life" : pourquoi vous allez adorer cette ode au pouvoir de la musique

On chante - précisons que toutes les chansons du Boss sont traduites -, on rit et on pleure aussi devant cette comédie dramatique typiquement anglaise qui joue sur l'humour, le choc des cultures et la relation d'un père et son fils tiraillé par le respect des traditions et la volonté d'émancipation. Sans oublier une touche de romance. "Music of My Life" bouleverse par le message d'espoir et de détermination qu'il cherche à transmettre. Comment trouver sa voix sans renier ses origines alors que le racisme fait rage ? Comment réaliser des rêves qui semblent perdus d'avance ? Javed tente de répondre à ces questions pendant tout le film dont le propos sur une société divisée est très actuel.