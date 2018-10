Après trois ans de silence, Charlie Winston revient avec "Square 1"

Après trois ans de pause dans sa carrière, le plus Français des chanteurs britanniques est de retour avec son quatrième album, intitulé "Square 1". Charlie Winston a connu le succès en 2009 dans notre pays avec son tube "Like a Hobo", tiré de son premier album vendu à plus de 400.000 exemplaires. Pour la réalisation de ce disque, il s'est entouré entre autres des choristes du chanteur Salif Keïta et de Toumani Diabaté, le plus grand joueur de kora au monde. Actuellement en tournée, il passera par Caen, La Rochelle, Nantes, Nîmes et se produira à l'Elysée Montmartre, à Paris, le 5 décembre prochain.